SVリーグ・ヴォレアス北海道のホームゲームに登場

フィギュアスケート・ペアの2012年世界選手権銅メダリスト・高橋成美さんが11、12日にバレーボールSVリーグ男子、ヴォレアス北海道のホームゲーム（北海道・旭川市総合体育館）にスペシャルゲストとして登場した。インスタグラムで様々な写真を公開すると、ファンから熱視線が注がれた。

コート上で、背番号7の赤いユニホームを着た小柄な女性が跳んでいる。身長146センチの高橋さんが、フィギュアスケーター特有のバネを生かしたジャンプを披露した。

インスタグラムで実際の写真を公開。「プロバレーボールチーム『ヴォレアス北海道』11thホームゲーム スペシャルゲストとして、全力応援させていただきました！！ ホーム最終戦。結果は負けてしまいましたが、まだまだ来週4月18日（土）、19日（日）はシーズン最終節、アウェイ戦があります！！ ゴーゴー！ヴォレアス ドンドンドンドン！！」とつづった投稿に、ファンも反応した。

「ピョンピョンかわいすぎる←そしてやはりジャンプ力すごい」

「なるちゃんちっちゃくてかわいい」

「大きな選手に囲まれて飛び跳ねてるなるちゃん、とっても可愛かったです」

「バレーボールを盛り上げていただいてありがとうございます」

「なるちゃんすてきです」

高橋さんは、2月のミラノ・コルティナ五輪ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組の解説で大きな話題に。SVリーグにも進出し、観衆を魅了していた。



（THE ANSWER編集部）