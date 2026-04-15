「もう新型セルシオじゃん！」 斬新「ヴェルファイア・セダン」“走行シーン”に反響殺到！2026年3月、高級ミニバンとして知られる「ヴェルファイア」の“セダン仕様”が公道走行をした姿がSNSに公開され、大きく話題となりました。一体どういうことなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが斬新「ヴェルファイア・セダン」です！（51枚）実はこのクルマは、トヨタから正式に発売された新型車ではありません。2026年