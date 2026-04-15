「もう新型セルシオじゃん！」 斬新「ヴェルファイア・セダン」“走行シーン”に反響殺到！

2026年3月、高級ミニバンとして知られる「ヴェルファイア」の“セダン仕様”が公道走行をした姿がSNSに公開され、大きく話題となりました。

一体どういうことなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが斬新「ヴェルファイア・セダン」です！（51枚）

実はこのクルマは、トヨタから正式に発売された新型車ではありません。

2026年1月に開催された世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」において、日本自動車大学校（NATS）成田校の学生たちが情熱と技術を注ぎ込んで製作し出展した、「ヴェルファイア セダン」という名のカスタムカーなのです。

展示終了後も彼らの挑戦は続き、同年2月には厳しい審査をクリアして正式にナンバープレートを取得しました。

公道デビューを果たしたその独創的な姿がSNSなどで拡散され、現在も自動車ファンの間で大きな注目を集め続けています。

このヴェルファイア セダンのベースとなっているのは、2011年式のレクサス「LS460」です。

排気量4.6リッターのV型8気筒エンジンを搭載する最高級FRセダンの骨格に、現行ヴェルファイア（40系）が持つアグレッシブなフロントフェイスを融合させるという、非常に大胆なカスタマイズが施されました。

車高の高いミニバンであるヴェルファイアと、低く構えるセダンのLSでは、フロント周りの厚みが根本的に異なります。

そこで学生たちは、ヴェルファイアの純正フロントバンパーを上下に分割し、中央部分を思い切ってカットすることで高さを約3分の1にまで短縮。

特徴的なメッキガーニッシュのデザインを損なうことなくLSのボディラインに違和感なくフィットさせるという、プロ顔負けの高度な技術が用いられています。

さらに、ボンネットやフェンダーも加工してプレスラインを自然に繋ぎ合わせ、リア周りにはレクサス「LS500」のバンパーを採用。

足元にはセダンに似合う21インチの大型ディッシュホイールが装着され、圧倒的な重厚感を醸し出しています。

このような徹底した作り込みに対し、インターネット上やSNSでは「トヨタの公式モデルと見間違えるほどのクオリティだ！」という驚きの声が続出。

また、その堂々たる佇まいから「まるで現代に蘇った新型セルシオのよう」「トヨタから正式なラインナップとして本当に発売してほしい…」と熱望するコメントも多く見受けられます。

さらには「これからのクラウンやセンチュリーが目指すべき“新しい高級車”の完成形のひとつではないか」と、そのデザイン性を高く評価する意見も上がっています。

ヴェルファイア セダンのこだわりは、迫力のあるエクステリアだけにとどまりません。

インテリアはVIPな高級感をテーマに掲げ、シートカバーをホワイトで統一して清潔感とラグジュアリーさを演出。

ダッシュボードやドアの内張りも学生たちの手で丁寧に張り替えられています。

とくに後席のセンターコンソールには、イグニッションをオンにすると内部が美しく光る独自のギミックが仕込まれており、こうした豪華な室内空間に対しても「この仕上がりで市販化されたらすぐ購入する！」とファンを魅了しています。

ボディを大幅に作り替えた状態で国の保安基準を満たし、車検を通過してナンバーを取得することはカスタムカーにとって最大の難関ですが、学生たちは卒業旅行でこのクルマを走らせるという目標を胸に見事クリアしました。

公道を走る姿の動画には「数々の苦労を乗り越えて、ここまで完成させた学生たちの努力と熱意が本当に素晴らしい」と、彼らの挑戦を称える温かいコメントが溢れています。

ヴェルファイア セダンは、若い感性と確かな技術が融合して生み出された、唯一無二の輝きを放つ傑作と言えるでしょう。