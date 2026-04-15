メリーチョコレートカムパニーは5月13日、夏向けの新商品「メリーチョコレート シュガーコートミルフィーユ」(30個入3,888円/20個入2,592円/10個入1,296円/5個入702円/3個入432円)を全国のメリーチョコレート売場で発売する。(5個入は百貨店限定、3個入は量販店限定)「メリーチョコレート シュガーコートミルフィーユ」(30個入3,888円/20個入2,592円/10個入1,296円/5個入702円/3個入432円 ※5個入は百貨店、3個入は量販店限定)同商