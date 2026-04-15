原油価格が上昇すると、「エネルギー株が上がるなら今がチャンスでは」と考える人は少なくないでしょう。しかし、単純に「原油高＝株価上昇」とはいかないのが実情です。 本記事では、代表的なエネルギー株3社の違いと株価の動き方を整理しながら、「なぜ今から乗ると損しやすいのか」を解説します。 原油高でエネルギー株に注目が集まる理由 原油価格が上昇すると、「エネルギー関連の