原油高で「INPEX・ENEOS・出光興産」株を買いたい！ でも“今乗る人”ほど「損しやすい」のはナゼ？ エネルギー株3社の“違い・動き”を解説

原油高でエネルギー株に注目が集まる理由

原油価格が上昇すると、「エネルギー関連の企業はもうかるのでは」と考える人が増え、株式市場で注目が集まりやすくなります。

背景にあるのは、原油価格と企業の業績が直結しているように見える点です。原油価格はニュースで頻繁に取り上げられるため、普段あまり投資をしない人でも状況をイメージしやすく、投資判断のきっかけになりやすいテーマといえます。その結果、エネルギー株には短期間で資金が集まりやすくなるのです。

しかし、原油高がニュースで大きく取り上げられる頃には、すでに多くの投資家が動いており、株価にその期待が織り込まれていることが珍しくありません。話題になってから買うと、結果として割高な水準で購入してしまう可能性がある点には気をつけたいところです。



INPEX・ENEOS・出光興産の違い

同じエネルギー株でも、事業構造によって原油価格の影響は大きく異なります。ここでは、代表的な3社を例に見ていきましょう。



INPEXは「開発型」｜原油価格の影響を受けやすい

INPEXは、原油や天然ガスの開発・生産を主軸とする企業です。販売価格がそのまま業績に反映されやすいため、原油価格が上がると利益が伸びやすい構造です。

一方、価格下落時の影響も大きく、業績の振れ幅が大きいことに注意してください。



ENEOSは「精製・販売型」｜原油高が逆風になることも

ENEOSホールディングスは、原油を仕入れて精製・販売するビジネスが中心です。原油価格が上昇すると仕入れコストも上がるため、販売価格に転嫁できない場合は利益が圧迫される可能性があります。つまり、原油高が必ずしもプラスとは限りません。



出光興産は「複合型」｜複数要因で利益が変動

出光興産は、資源開発と精製・販売の両方を手がけています。そのため、原油価格の影響を受けつつも、精製マージンや需給バランスなど複数の要因が業績に影響します。単純に原油価格だけでは判断しにくい銘柄です。

このように、同じ「エネルギー株」でも値動きの前提が異なるため、ひとくくりに考えるのは危険です。



エネルギー株に今乗る人ほど損しやすい理由

原油高のニュースを見て投資を考える際には、いくつかの点に注意してください。

まず、株価は原油価格よりも先に動くことが多く、ニュースで話題になる頃にはすでに上昇しているケースが少なくありません。次に、業績が最も伸びるタイミングは市況のピークと重なりやすく、その後に株価が下がることもあるでしょう。

さらに、エネルギー株は「原油高」という分かりやすい材料で注目されやすく、いわゆるテーマ株として短期間に資金が集まりやすい特徴があります。そのため値動きも大きく、話題になってから投資すると高値で買ってしまうリスクが高まる点に注意が必要です。



エネルギー株で失敗しないための判断ポイント

エネルギー株に投資する際は、原油価格だけで判断しないことが大切です。まず、利益がどこから生まれるのかを確認してください。開発型か精製型かで、同じ原油高でも影響の出方は変わります。

また、高配当を重視する場合は、その配当が市況に左右されやすいかも見ておくべきです。業績連動型であれば、状況次第で減配の可能性もあるでしょう。さらに、短期か長期かの投資方針をあらかじめ決めておくことで、相場に振り回されにくくなります。



エネルギー株投資はタイミングと構造理解が重要

原油高を背景にエネルギー株へ関心が集まるのは自然な流れですが、「ニュースを見てから買う」投資は高値づかみになりやすい点に注意しなくてはなりません。

INPEX、ENEOS、出光興産は、同じ業種でも収益構造が異なり、原油価格の影響の受け方も変わります。株価は将来を織り込んで動くため、話題になった時点では投資妙味が薄れていることもあるでしょう。短期の値動きに流されず、事業構造や投資目的を整理したうえで判断することがポイントです。



出典

株式会社INPEX IR（投資家情報）

ENEOSホールディングス株式会社 IR情報

出光興産株式会社 IR情報

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー