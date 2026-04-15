リバプールのアルネ・スロット監督は負傷から復帰したFWアレクサンデル・イサクを先発起用したが、結果にはつながらなかった。14日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦で、リバプールはパリSGをホームに迎えた。敵地での第1戦を0-2で落としていたスロット監督は、昨年12月に骨折して復帰したばかりのイサクを先発に抜擢。イサクは前半の45分間しかプレーできない状況だったという。そして、この策は