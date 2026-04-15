ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一ペア（りくりゅう）を起用したテレビCMが17日から放映される。2人が登場するのは、Googleによる「ブラウザなら、Google Chrome りくりゅう『No.1を支える』篇」と「検索なら、Google りくりゅう『涙もろいパートナー』篇」の2種類。Google Japanの公式You TubeではCM撮影の舞台裏やインタビューも見られる。 ■「