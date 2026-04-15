12日、大阪・関西万博開幕1周年イベントが万博記念公園（大阪府吹田市）で開かれ、万博を懐かしむファンで賑わった。夜には、会期中に万博会場で人気を集めたドローンショーが復活。公式キャラクター・ミャクミャクや大屋根リングが夜空に現れ観客から拍手が上がった。 ミャクミャクの人気はいまも健在で13日には初のグラビア写真が発売。同日、大阪市内の万博グッズ店では「お渡し会」が行われ、「本人」と対