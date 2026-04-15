普通列車にも「グリーン車」とよばれる特別車両が連結されている場合があります。 乗車するために「グリーン券」を購入したものの、満席で座れないことがあり、その場合、返金対応してもらえるのか疑問に思う人もいるでしょう。 本記事では、グリーン車の利用料金を支払っているのに座れないケースや、利用しなかった場合の返金について解説します。 グリーン車とは？ 予約し