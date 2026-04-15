グリーン車の料金を払ったのに「満席」で座れない!? 一度購入したら、乗れなくても返金されないのでしょうか？ 払い戻しのルールを解説

グリーン車とは？ 予約しても座れないことはある？

首都圏で運行されている普通列車には、グリーン車が連結されていることがあります。

普通列車のグリーン車は、通常の列車に比べて座席がゆったりとしていて、リクライニングシートやテーブルが付いています。フリーWi-Fiやコンセントが完備されている車両もあり、快適な移動時間を過ごせます。2階席が設けられている車両では、普段と異なる景色を楽しめるでしょう。

グリーン車に乗車するには、通常運賃のほかに追加料金を支払う必要があります。しかし、普通列車のグリーン車は基本的に「自由席」です。

また、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）のホームページには「グリーン車では、通路やデッキにお立ちの場合でも普通列車グリーン券が必要です」と記載されています。

普通列車のグリーン車の利用料金を支払って乗車しても、満席で座れない場合があると考えた方がよいでしょう。



グリーン車を利用しなかった場合は返金される？

満席のためグリーン車を利用せず普通車に移動した場合は、グリーン料金分が返金される可能性があります。

ただし、返金を受けるにはグリーン車を利用しなかったことを証明する必要があるため、グリーン車を利用する前にグリーン車内の乗務員にその旨を伝え、証明書を発行してもらいましょう。

証明書をグリーン券と一緒に駅の窓口へ持参して手続きを行ってください。証明書があれば手数料なしで払い戻しが可能です。

席に座っていなくても、グリーン車の通路やデッキに立っていた場合は「グリーン車を利用した」ことになります。返金の対象にならない可能性があるため、注意が必要です。



グリーン車の利用料金

普通列車のグリーン車の利用料金は、移動距離によって変わります。

また、Suicaを利用してグリーン券を購入する場合と紙のきっぷを購入する場合でも料金は異なるため、事前に料金表を確認しておきましょう。

参考までに、JR東日本の首都圏エリアにおける普通列車グリーン車の利用料金を表1にまとめました。

表1

営業キロ Suicaグリーン料金 通常料金（紙のきっぷ） 50キロメートルまで 750円 1010円 100キロメートルまで 1000円 1260円 101キロメートル以上 1550円 1810円

出典：東日本旅客鉄道株式会社「普通列車グリーン車 料金」を基に筆者作成

Suicaグリーン料金は紙のきっぷの料金より260円お得です。安くグリーン車に乗車するには、Suicaでグリーン券を購入した方がよいでしょう。



満席でグリーン車に座れないときは、証明書を発行してもらうことで払い戻しを受けられる場合もある

首都圏で運行されている普通列車にはグリーン車が連結されている場合があり、グリーン券を購入することで乗車可能です。

しかし、普通列車のグリーン車は基本的には自由席のため、グリーン券を購入していても座れない可能性があります。その場合は、グリーン車を利用していないことを証明することで払い戻しが受けられます。

グリーン車の通路やデッキに立って利用していた場合も「グリーン車を利用した」とみなされて返金対象にならないケースがあるため、注意が必要です。

グリーン車の利用を検討する際には、あらかじめ鉄道会社のホームページなどで料金体系を確認しておくことが重要です。



出典

東日本旅客鉄道株式会社

東日本旅客鉄道株式会社 普通列車グリーン車 料金

東日本旅客鉄道株式会社 きっぷの購入・変更・払い戻し 乗車前にグリーン券を買ったのにグリーン車が満席の場合はどうしたらよいですか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー