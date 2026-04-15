「中学3年生の塾代が月4万5000円」と聞いた場合、その金額が高いのかどうか判断に迷う方もいるかもしれません。教育費の中でも塾代は家庭ごとの差が大きく、一般的な水準が分かりにくい支出のひとつといえます。 本記事では、中学3年時の塾代の相場や費用が高くなる背景を整理するとともに、家計全体の中でどのように捉えるべきかについて解説していきます。 中学3年生の塾代相場はどれくらい？ 4万5000円という金