中学3年生の息子の塾代が「月4万5000円」に…。妻は必要と言いますが、相場はどれくらいなんでしょうか？

中学3年生の塾代相場はどれくらい？ 4万5000円という金額をどう捉えるべきか

中学3年生のお子さんを持つ保護者にとって、教育費は避けて通れない大きな支出です。特に「塾代」は家計を圧迫する要因となりがちで、今回のように「月額4万5000円」という金額を提示されると、「本当に妥当な金額なのだろうか」と判断に迷うケースもあるでしょう。

まず、客観的なデータを確認しましょう。株式会社エンライクの「中学3年時の塾または家庭教師の月額費用（オンラインサービス含む）に関する意識調査」によると、中学3年時の塾または家庭教師の月謝で最も多かった回答は、月3万円～4万円未満でした。月1万円～4万円未満が全体の約7割を占め、4万円台は9.1％となっています。

月額4万5000円という金額は比較的高い部類に入りますが、中学3年生で受験対策が本格化している場合、この程度の金額に達することは珍しくないでしょう。まずは、ご家庭の教育方針や志望校への対策として、その金額に見合うサービスを受けているかを冷静に見極めることが大切です。



指導形式や学年で大きく変わる塾費用

塾代を検討する際には、「指導形式」の違いに着目することが重要です。一般的に集団指導塾は、講師1人に対し多数の生徒が授業を受けるため、費用が比較的抑えられています。

一方で個別指導塾は、生徒の学力やペースに合わせてカリキュラムを組むため、人件費等の関係から月額料金は高くなる傾向があります。

また、学年による費用差も考慮する必要があります。中学1年生や2年生と比べて、受験を控えた中学3年生では、志望校対策や模試費用などが加わることで、月々の支出が増えることが一般的です。

特に受験対策を重点的に行っている場合には、こうした費用は進学に向けた準備の一環として位置づけられ、一定の支出増は想定される範囲といえるでしょう。



季節講習費や入会金を含めた「年間総額」で見直す家計管理術

塾の支払いは月謝だけではありません。盲点になりやすいのが「季節講習費」や「諸経費」です。多くの塾では、春・夏・冬の長期休暇中に別途講習費がかかります。月額4万5000円という数字を単月だけで判断せず、年間を通した総支払額で考えることが大切です。

「塾に通う」という支出を固定費と捉えるだけでなく、年に数回発生する教材費や模試代を含めて年間の予算を組み直してみてください。年間総額を把握することで、「この時期は講習費で支出が増えるから、他の部分で調整しよう」という具体的な家計の防衛策が打てるようになります。

金額の妥当性を測る際は、月々の数字に一喜一憂せず、トータルのコストパフォーマンスで判断するようにしましょう。



教育費は「将来に向けた投資」と割り切りつつ、納得感のある選択をするための考え方

重要なのは、金額の大小そのものではなく、その塾が子どもの学習状況や志望校に対してどの程度の効果をもたらしているかという点です。月額4万5000円という支出であっても、成績の向上や学習意欲の維持につながっている場合には、単なる費用としてではなく、将来に向けた教育投資として捉えることもできるでしょう。

教育費は、家計にとって大きな負担であることは否定できません。一方で、家族で十分に話し合い、納得したうえで塾を選択し、子どもが目標に向かって取り組める環境を整えることは、金額面だけでは測れない意義のある取り組みといえるでしょう。

数字に振り回されすぎることなく、お子さんの成長を見守りながら、無理のない計画でサポートを続けていきましょう。



出典

株式会社エンライク じゅけラボ予備校 あなたの家の塾代は高い？安い？高校受験生の保護者調査で判明、月謝の相場は「3万円台」、でも6割は「高すぎる」と感じていた！

執筆者：FINANCIAL FIELD

編集部ファイナンシャルプランナー