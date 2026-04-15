世界初！「N-BOX」の純正サンシェードが画期的！ホンダが誇る大人気車種「N-BOX」は、2023年10月に3代目へと生まれ変わり、その広々とした室内空間で多くのファンを魅了し続けています。そんなN-BOXでのカーライフをさらに豊かにしてくれる画期的なアイテムが話題を呼んでいます。【画像】超カッコいい！ これが世界初の「サンシェード」です！（30枚以上）それが、ホンダアクセスが開発した「サンシェード内蔵大型ルーフコ