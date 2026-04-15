世界初！「N-BOX」の純正サンシェードが画期的！

ホンダが誇る大人気車種「N-BOX」は、2023年10月に3代目へと生まれ変わり、その広々とした室内空間で多くのファンを魅了し続けています。

そんなN-BOXでのカーライフをさらに豊かにしてくれる画期的なアイテムが話題を呼んでいます。

【画像】超カッコいい！ これが世界初の「サンシェード」です！（30枚以上）

それが、ホンダアクセスが開発した「サンシェード内蔵大型ルーフコンソール」です。

このアイテムの最大の特徴は、世界初となる、サンシェードと収納を一体化した構造にあります。

日差しが強い時期、車内の温度上昇を抑えるためにサンシェードを使用している人も多いでしょう。しかし、「広げるのが面倒」「外したあとの置き場所に困る」といった不満を感じている人も少なくないはずです。

このコンソールは、そうした日常のちょっとしたストレスを見事に解消してくれるアイテムとなっています。

使い方は簡単。運転席の頭上にあるコンソールから、片手でスッとシェードを引き出し、ダッシュボードの留め具にかけるだけで設置が完了します。片付ける際も、留め具を外せば自動でくるくると巻き取られるため、従来のサンシェードのような煩わしさはありません。

実際にサンシェード内蔵大型ルーフコンソールを使用している50代女性からは、「タイパ（タイムパフォーマンス）の良さを実感している」と喜びの声が届いています。

このユーザーによれば、日差しを遮るという本来の目的以外にも、嬉しいメリットがたくさんあるそうです。例えば、駐車中にサッと目隠しができるため、周囲の目を気にせず化粧直しができたり、車外から車内を覗かれないことで防犯対策（セキュリティ）としての安心感も得られたりするといいます。

今では日差しの有無にかかわらず、駐車したらすぐにシェードを下ろすのが習慣になっているほど、生活に馴染んでいるとのこと。友人からも「それ、すごくいいね！」と褒められることが多いそうで、機能性以外の面からの満足感が高いのもこの製品の魅力となっているようです。

このサンシェード内蔵大型ルーフコンソールは、ルーフコンソールとしても非常に優秀です。頭上のデッドスペースを有効活用し、左右にはそれぞれ500gまでの荷物が入る大きなポケットが備わっており、箱ティッシュもそのまま収納できるため、車内をスッキリと片付けるのにも一役買ってくれます。

もともとサンシェード内蔵大型ルーフコンソールは現行N-BOX専用のアイテムでしたが、ユーザーから好評だったこともあり、2025年7月には先代の2代目N-BOX（2017年9月から2023年9月販売モデル）向けの製品もラインナップに加わり、計画数を大きく上回る売り上げを記録するなど、ヒット商品となっています。

※ ※ ※

現行型N-BOX用サンシェード内蔵大型ルーフコンソールの価格（消費税込・工賃別）は、4万4000円です。

単なる日除けの枠を超え、利便性や安心、そして所有する喜びまで与えてくれるこのコンソールは、子どもの着替えやおむつ交換、車内での軽食など、プライバシーを確保したい場面でも瞬時に「隠れ家」のような空間を作れるので、ファミリー層にとっても心強い味方になるでしょう。

N-BOXでの毎日をより快適でスマートなものに変えてくれる、神アイテムと呼べる装備といえそうです。