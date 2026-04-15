ホワイトソックスの村上宗隆内野手は14日（日本時間15日）、本拠地でのレイズ戦に「3番一塁」で先発出場。9回裏の第5打席に右翼スタンドへ今季5号を放った。 ■最終回に9試合ぶりの一発 開幕から3試合連続本塁打を放つなど好スタートを切っていた村上だが、直近4試合は無安打と苦しんでいた。この日は2つの四球を選ぶと、9回裏に意地の一発を放ち、復調の兆しを見せた。2死一塁で迎えた9回裏の第5打席、村上は4番手ヨエ