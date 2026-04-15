京都府南丹市で安達結希さん（11）が行方不明になり、市内の山林で遺体となって見つかったことについて、元警視庁刑事の小比類巻文隆さんは2026年4月15日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で、個人的な印象として「あまり計画性が考えられない」と話した。「起点になる小学校からできるだけ離れようとしているイメージ」小比類巻さんの「計画性が感じられない」というコメントは、靴や通学カバンの発見場所がそ