Googleが、「ブラウザの『戻る』ボタンを押したときに『前のページへ戻る』というユーザーが期待している動作を行うべき」という新たなスパム対策ポリシーを策定しました。Introducing a new spam policy for "back button hijacking" | Google Search Central Blog | Google for Developershttps://developers.google.com/search/blog/2026/04/back-button-hijacking「Google ウェブ検索のスパムに関する