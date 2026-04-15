“スペシャル・ワン”ことジョゼ・モウリーニョには娘がおり、しばしば公の場に並んで姿を見せている。娘のマチルデさんは現在30歳。過去にデイビッド・ベッカム氏の息子ブルックリン・ベッカムさんと噂になったこともある。そんなマチルデさんは、週末にアメリカのコーチェラ・フェスティバルを訪れていた模様。自身のInstagramに友人たちとのセルフィーや、ジャスティン・ビーバーのステージを楽しむ様子などをポストしている。