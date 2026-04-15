【PRISMA WING ピアプロキャラクターズ MEIKO “Art by lack”】 2027年7月ごろ 発売予定 価格：32,890円 プライム1スタジオは、フィギュア「PRISMA WING ピアプロキャラクターズ MEIKO “Art by lack”」を2027年7月ごろに発売する。価格は32,890円。 本製品は、クリプトン・フューチャー・メディアが展開するバーチャルシンガーたち「ピ