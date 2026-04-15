【PRISMA WING ピアプロキャラクターズ MEIKO “Art by lack”】 2027年7月ごろ 発売予定 価格：32,890円

プライム1スタジオは、フィギュア「PRISMA WING ピアプロキャラクターズ MEIKO “Art by lack”」を2027年7月ごろに発売する。価格は32,890円。

本製品は、クリプトン・フューチャー・メディアが展開するバーチャルシンガーたち「ピアプロキャラクターズ」より「MEIKO」を、同社のフィギュアブランド「PRISMA WING」から1/7スケールでフィギュア化したもの。

イラストレーターのlack氏の完全描きおろしの1枚をモチーフにフィギュア化しており、ステージを離れ、グラスを掲げるシンガーのくつろいだ姿を、美しい色とカタチで楽しむことができる。

温かみのあるスキントーン、幾層にも重なる瞳の色。lack氏の画風を細部まで表現し、やさしく凛とした大人の顔立ちを作り上げており、立ち襟ブルゾン、切り替えスカート、テック系スニーカー。すべてフィット感とディテールにこだわり、動きやすく女性らしい印象に仕上げている。

特製ベースのヘキサゴンは、シリーズ共通のデザインで、初音ミクをはじめとする仲間たちとつなげれば、lack氏のイラストの世界がどこまでも広がる。

また公式サイトで購入できるボーナス版では、特典として「特製ポストカード」が付属している。

「PRISMA WING ピアプロキャラクターズ MEIKO “Art by lack”」

ボーナス版特典「特製ポストカード」

スケール：1/7スケール サイズ：全高 約210mm 素材：PVC、ABS

Art by lack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※写真は製品サンプルです。実際の商品とは異なる場合があります。

※ご使用のモニターにより実際の色と違って見える場合があります。