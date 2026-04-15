「ピアプロキャラクターズ」のMEIKOがlack氏の完全描きおろしイラストをモチーフに1/7スケールフィギュア化！2027年7月ごろ発売予定
プライム1スタジオは、フィギュア「PRISMA WING ピアプロキャラクターズ MEIKO “Art by lack”」を2027年7月ごろに発売する。価格は32,890円。
本製品は、クリプトン・フューチャー・メディアが展開するバーチャルシンガーたち「ピアプロキャラクターズ」より「MEIKO」を、同社のフィギュアブランド「PRISMA WING」から1/7スケールでフィギュア化したもの。
イラストレーターのlack氏の完全描きおろしの1枚をモチーフにフィギュア化しており、ステージを離れ、グラスを掲げるシンガーのくつろいだ姿を、美しい色とカタチで楽しむことができる。
温かみのあるスキントーン、幾層にも重なる瞳の色。lack氏の画風を細部まで表現し、やさしく凛とした大人の顔立ちを作り上げており、立ち襟ブルゾン、切り替えスカート、テック系スニーカー。すべてフィット感とディテールにこだわり、動きやすく女性らしい印象に仕上げている。
特製ベースのヘキサゴンは、シリーズ共通のデザインで、初音ミクをはじめとする仲間たちとつなげれば、lack氏のイラストの世界がどこまでも広がる。
また公式サイトで購入できるボーナス版では、特典として「特製ポストカード」が付属している。
「PRISMA WING ピアプロキャラクターズ MEIKO “Art by lack”」スケール：1/7スケール サイズ：全高 約210mm 素材：PVC、ABS
ボーナス版特典「特製ポストカード」
＼🎤本日予約開始🎤/／- Prime 1 Studio (プライム１スタジオ) (@Prime1Studio) April 15, 2026
ステージを離れグラスを掲げる
シンガーのくつろいだ姿──。
『ピアプロキャラクターズ』より
「MEIKO “Art by lack” 」が
1/7スケールフィギュアで登場✨
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Art by lack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
※写真は製品サンプルです。実際の商品とは異なる場合があります。
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