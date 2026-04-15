東海地方は、今日15日(水)夕方から夜は、広い範囲で本降りの雨となるでしょう。明日16日(木)は、日差しが戻り、夏日(最高気温25℃以上)が続出しそうです。その先も、たびたび夏日となるため、服装選びや体調管理に十分注意してください。今日15日(水)午後は雨の範囲が広がる今日15日(水)は、前線が南海上に延び、前線上の低気圧が東へ進むでしょう。低気圧は、今夜、東海地方の南の海上を通過する見込みです。東海地方は、湿った空