「好きな愛猫ともっと仲良くなりたい」【写真】イヤ！全力拒否の猫さん、肉球が飼い主の顔面にヒットそんな飼い主の純粋な願いを、無慈悲な一撃で遮る猫の姿を捉えた写真が、Xで大きな反響を呼んでいる,。投稿したのは、複数の猫たちとの賑やかな日常を発信しているぽてこゆこめ。さん（@potechi_nikki）。「5年かけてもこれ以上縮まらない距離」という哀愁漂うコメントと共に公開された写真には、飼い主さんの深い愛情を、「手（