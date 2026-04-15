「好きな愛猫ともっと仲良くなりたい」



【写真】イヤ！全力拒否の猫さん、肉球が飼い主の顔面にヒット

そんな飼い主の純粋な願いを、無慈悲な一撃で遮る猫の姿を捉えた写真が、Xで大きな反響を呼んでいる,。



投稿したのは、複数の猫たちとの賑やかな日常を発信しているぽてこゆこめ。さん（@potechi_nikki）。「5年かけてもこれ以上縮まらない距離」という哀愁漂うコメントと共に公開された写真には、飼い主さんの深い愛情を、「手（前脚）」で押し返す、愛猫こゆきちゃんの姿が映し出されている。



白くふわふわな毛並みの猫が、迫りくる飼い主さんの顔面に前脚をピタリと当て、それ以上の接近を断固として拒否。飼い主さんの溢れる愛情から冷静に距離感を調整する様子は猫ならでは。飼い主と猫との温度差が分かる1枚だ。共に暮らして5年たってなお、決して侵させないパーソナルスペース。



"猫あるある"な今回の投稿に対し、多くのSNSユーザーが共感。



「これこそが猫の魅力」

「5年経ってもこの距離感、最高に猫らしくて良い」

「うちも10年経ちますが、いまだに同じ反応をされます（笑）」

「拒否してるけど、爪を立てていないところに愛を感じる」



など数々のコメントが寄せられた。



飼い主さんからはこの縮まらない距離を嘆きつつも、そんな猫の気まぐれでマイペースな性格を丸ごと愛している様子が伝わってくる。 べったり甘えるだけではない、このつれない態度こそが、多くの人々を惹きつけてやまない猫の魅力なのかもしれない。



ぽてこゆこめ。さんのアカウントでは、他にも個性豊かな猫たちのユーモアあふれる日常が紹介されている。付かず離れずの幸せな関係性は、これからも多くのフォロワーを笑顔にしてくれそうだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）