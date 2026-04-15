「気がついたら歯の根元が茶色くなっていた」「痛くないから歯医者に行かなくても大丈夫でしょう」。そんなふうに考えている人は「大人のむし歯」を見過ごしているかもしれません。幸町歯科口腔外科医院の宮本日出院長は、「大人のむし歯は自覚しにくいまま進行し、全身の健康リスクにもつながるおそれがあります」と話します。その特徴や対策法、最新の治療法について、わかりやすく教えていただきました。「最近ムセなくなったか