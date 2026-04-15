免許不要で運転できる、まるで「“チビ軽トラ”」発売！株式会社ブレイズ（愛知県名古屋市）は、「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」に区分される新型4輪EV「BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ／以下、イーカーゴ）」を、2026年4月13日より販売開始しました。イーカーゴの最大の特徴は、4輪構造ならではの圧倒的な安定感と、最大30kgまで積載可能な実用性の高い荷台を備えている点です。その利便性は、まるで「チビ