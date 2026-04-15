免許不要で運転できる、まるで「“チビ軽トラ”」発売！

株式会社ブレイズ（愛知県名古屋市）は、「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」に区分される新型4輪EV「BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ／以下、イーカーゴ）」を、2026年4月13日より販売開始しました。

イーカーゴの最大の特徴は、4輪構造ならではの圧倒的な安定感と、最大30kgまで積載可能な実用性の高い荷台を備えている点です。その利便性は、まるで「チビ軽トラ」のような頼もしさを感じさせます。

【画像】超カッコいい！ これが“チビ軽トラ”みたいな「新たな4輪車」です！（30枚以上）

ボディサイズは全長1900mm×全幅600mm×全高1260mmとコンパクトに設計されており、乗用車1台分のスペースに4台分を収めることができる省スペース性を実現しました。

動力源には定格出力0.5kW（500W）のモーターを搭載。100%電動のため、昨今高騰が懸念されるガソリンを一切必要とせず、家庭用コンセントで手軽に充電できる経済性の高さも魅力です。

航続距離は、標準装備のバッテリー1個で約50kmを確保。さらにオプションのバッテリーを追加して2個構成にすることで、最大約100kmまで航続距離を延ばすことが可能。勾配17度（約31％）の登坂能力を誇るため、坂道や重い荷物を積んだ状態でも力強く走行できます。

イーカーゴは、最高速度20km／h（歩道走行時は6km／h）に制限された特定小型原付区分に対応しており、16歳以上であれば免許なしで運転できるため、高齢者の免許返納後の新しい移動手段として期待されています。

地上高約550mmの低設計な荷台は買い物かご2個分を置ける広さがあり、徒歩や自転車での移動に不安を感じる人の日常を支えます。

また、バック機能の搭載や、起動時の誤操作を防ぐ自動ロック機能、体格に合わせた座席位置調整など、運転に自信のない人でも安心して扱える工夫が施されました。

車両重量は約100kgで、カラーバリエーションはオリーブ、ブラック、ホワイトの3色を展開します。

価格（消費税込）は54万7800円。2026年9月頃にデリバリーが開始される予定です。

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事前のティザー公開時から、免許返納を検討する層やその家族から「安心して使わせたい」といった大きな反響を呼んでいたイーカーゴ。

物流倉庫や工場内での小口運搬から、レジャー施設での移動手段、そして地域住民の足として、さまざまなシーンで活躍することが見込まれます。