オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部樋口。デスクワークや子育てと、慌ただしい毎日を癒してくれるアイテムです。愛用しているのは、ヤーマンの「ミーゼ ニードルヘッドスパリフト」。エステティシャンの手技のような「つかみもみ」の動きを再現した、本格的なヘッドスパマシンです。ニードル状のブラシが頭皮をググ