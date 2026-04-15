自宅のお風呂がスパに！1歳男児育児中のワーママ編集者も愛用『ヘッドスパリフト』

オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部樋口。デスクワークや子育てと、慌ただしい毎日を癒してくれるアイテムです。

愛用しているのは、ヤーマンの「ミーゼ ニードルヘッドスパリフト」。エステティシャンの手技のような「つかみもみ」の動きを再現した、本格的なヘッドスパマシンです。ニードル状のブラシが頭皮をググッと刺激して、凝り固まった頭を深く、心地よくほぐしてくれる優れもの。これ1台あれば、自分へのご褒美タイムが毎日自宅で叶います♪

ヤーマン ミーゼ ニードルヘッドスパリフト 参考価格 \19800（税込み） 職業柄、長時間のデスクワークで肩や首は凝り固まってガッチガチ、頭がズーンと重く感じて集中できないこともしばしば……。あまりにもひどいときはヘッドスパや頭部指圧でほぐしてもらうこともありましたが、頻繁に通うのは難しい。 そこで購入したのが、こちらの「ミーゼ ニードルヘッドスパリフト」。自分ではもみづらい頭皮を気持ちよくほぐしてくれ、使用後は頭が軽くなったように感じます。入浴時や就寝前のリラックスタイムはもちろん、仕事の合間のリフレッシュにも重宝しているアイテムです。