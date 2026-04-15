自宅のお風呂がスパに！1歳男児育児中のワーママ編集者も愛用『ヘッドスパリフト』

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オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部樋口。デスクワークや子育てと、慌ただしい毎日を癒してくれるアイテムです。

愛用しているのは、ヤーマンの「ミーゼ ニードルヘッドスパリフト」。エステティシャンの手技のような「つかみもみ」の動きを再現した、本格的なヘッドスパマシンです。ニードル状のブラシが頭皮をググッと刺激して、凝り固まった頭を深く、心地よくほぐしてくれる優れもの。これ1台あれば、自分へのご褒美タイムが毎日自宅で叶います♪

ヤーマン

ミーゼ ニードルヘッドスパリフト

参考価格 \19800（税込み）

職業柄、長時間のデスクワークで肩や首は凝り固まってガッチガチ、頭がズーンと重く感じて集中できないこともしばしば……。あまりにもひどいときはヘッドスパや頭部指圧でほぐしてもらうこともありましたが、頻繁に通うのは難しい。

そこで購入したのが、こちらの「ミーゼ ニードルヘッドスパリフト」。自分ではもみづらい頭皮を気持ちよくほぐしてくれ、使用後は頭が軽くなったように感じます。入浴時や就寝前のリラックスタイムはもちろん、仕事の合間のリフレッシュにも重宝しているアイテムです。

防水だからシャンプー時も使える！

購入の決め手の一つになったのが、防水性能。こちらは水没にも耐えうるレベルの「IPX7」相当の防水仕様なので、お風呂でも気を遣わず使えるのがうれしいポイントです。
長さ9mmのニードルブラシ48本が、髪をかきわけて頭皮の筋肉までダイレクトに刺激。指先では届かない深い筋肉にまでアプローチしてくれるので、ガチガチだった頭がじんわりと解けていくのがわかります。さらに、頭の形にフィットするラウンド形状が全体をしっかり包み込み、効率よくもみ上げてくれるんです。

シャンプー時に頭皮をじっくりほぐすと、じわ〜っとこりがほぐれていくような感じで気持ちいい！　おかげでお風呂前の「めんどくさいな」が自然となくなりました（笑）。

オレンジページnet編集部　樋口

毛穴汚れをかき出し、根元からふんわり髪へ

自分だとつい適当になりがちなシャンプーも、これを使えばあてるだけできちんと洗えます。普段落ちにくい毛穴の汚れまで、ブラシがしっかりアプローチ。指では落としきれない汚れをかき出してくれるので、ベタつきがちな地肌も、ふんわり清潔な状態にしてくれます。

入浴後は頭皮スッキリ、乾かした後は髪の根元がふわっと立ち上がるように。夏場の頭皮のベタつきも軽減されたように思います！

オレンジページnet編集部　樋口

首・肩・顔まわりまで。強さも調節できるのがうれしい！

付属の「もみ出しアタッチメント」につけ替えれば、首や肩にも使えます。装着方法もとっても簡単。突起に合わせてカチッとはめるだけなので、気軽につけ替え可能です。
アタッチメントは人の指をイメージしたという形状で、まさしく指の腹でしっかりと押されながら揉まれているような感覚。凝りかたまった肩や頭皮にあてて痛気持ちいい程度に揉みだすと、これまた至福……。強さが3段階で調整できるので、首なら弱め、肩や頭なら強め、などと使い分けています。

私の場合はこめかみと頭頂部がこりやすいようで、仕事の合間にゴリゴリほぐすと頭皮がじんわり温かくなって血の巡りを実感。顔のたるみ予防やむくみ解消にもよさそうです。

オレンジページnet編集部　樋口

商品データ

ヤーマン
ミーゼ ニードルヘッドスパリフト
参考価格 19800円（税込み）
https://www.myse.jp/products/needle-headspa-lift.html

オレンジページnet編集部
樋口

青森県出身。育った土地ゆえか、しょっぱいものと辛いものが好きだが最近は健康を考えて減塩を意識。好きなものはラーメン、海外ドラマ、オカルト。 うさぎ占いはロップイヤー。

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