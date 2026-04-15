佐藤健（C）Co-LaVo Inc. 俳優・佐藤健の公式YouTubeチャンネルで反響を呼んだ私物プレゼント企画の「第二弾」が実施される。ドラマ・映画の撮影衣装やこだわりの愛用品など、「一人でも多くのファンへ感謝を届けたい」という本人の強い想いが詰まったラインナップとなっている。昨年末に公式YouTubeチャンネルで公開され、反響を呼んだ企画『年末なので家で断捨離をしました』。その中で佐藤自らが「ファンの方へ