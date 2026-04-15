

佐藤健（C）Co-LaVo Inc.

俳優・佐藤健の公式YouTubeチャンネルで反響を呼んだ私物プレゼント企画の「第二弾」が実施される。ドラマ・映画の撮影衣装やこだわりの愛用品など、「一人でも多くのファンへ感謝を届けたい」という本人の強い想いが詰まったラインナップとなっている。

昨年末に公式YouTubeチャンネルで公開され、反響を呼んだ企画『年末なので家で断捨離をしました』。その中で佐藤自らが「ファンの方へのプレゼント」として選別した、段ボール60箱・約1000点にものぼる膨大な私物アイテムのプレゼント企画第二弾の詳細が決定した。

第一弾では、あまりの応募数の多さに「倍率が高すぎて諦めていた」、「外れてしまって悔しい」という声が多数寄せられていた。しかし、佐藤本人の「一人でも多くのファンに感謝を届けたい」という強い想いから、【第二弾】でも豊富なアイテムを大放出。ドラマや映画の撮影で実際に着用していた貴重な衣装から、プライベートで愛用していたこだわりのアイテムまで準備しているとのこと。

本企画は、佐藤健オフィシャルファンクラブ「CANDY」の会員限定で行われる。【特設サイトURL】https://takeru-fc.com/closetgift/