4月14日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)。ブリキのおもちゃに驚きの鑑定額がついた。【動画】世界で2つ目の大発見！祖父の遺品「ブリキの東京駅」が本人評価額の5倍に依頼品は「ブリキの東京駅」。依頼人が、3年前に他界した祖父の遺品整理の際に見つけたものだ。戦前の東京駅の姿を克明に再現した逸品で、側面のハンドルを回すと、「カン、カン」と音を立てながら小さな電車が駅のホームをゆっくり