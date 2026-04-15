25年の1年間で計1億630万人の乗客が利用した米ジョージア州ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港が世界の空港の旅客数ランキング2025年度版で首位に立った/Mike Stewart/AP（CNN）世界の空港の旅客数ランキング2025年版が発表された。空の便の交通量が大幅に増える中、米ジョージア州アトランタのハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港が長年のトップを守っている。ただ、2026年は空の旅の不確実性が高ま