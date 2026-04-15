飛騨地方に春を告げる「春の高山祭」は、2日目を迎えています。春の高山祭2日目は、雨が降った影響で午前中に行われる予定だった屋台の曳き揃えは中止となりましたが、蔵の中で公開されています。観光客は各町内の蔵をめぐり、屋台に施された精巧な彫刻や美しい幕を間近で見ることができ、楽しんでいました。また、からくり奉納も蔵の中で披露され、訪れた人は匠の技で操られる動きに見入っていました。春の高山祭は、15