「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリアPM-A22SHVCKCR（エレコム）2位スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用P-WPSB04WH（エレコム）3位Galaxy A25 5G ハイブリッドケースPM-G253HVCKCR（エレコム）4位iPhone 16e TOUGH SLIM LITE ケース フ