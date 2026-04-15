これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域に乾燥注意報が出ています。火の取り扱いにお気を付けください。 また、上・中・下越に融雪注意報、上・中越には合わせてナダレ注意報が発表されています。雪が多く残っている地域では、雪解けによる土砂災害やナダレにご注意ください。 ◆15日(水)これからの天気 雲に覆われて、夕方以降は上・中越を中心に雨が降る見通しです。夜は本降りとなるところもあり