これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域に乾燥注意報が出ています。火の取り扱いにお気を付けください。

また、上・中・下越に融雪注意報、上・中越には合わせてナダレ注意報が発表されています。雪が多く残っている地域では、雪解けによる土砂災害やナダレにご注意ください。



◆15日(水)これからの天気

雲に覆われて、夕方以降は上・中越を中心に雨が降る見通しです。夜は本降りとなるところもありそうです。



降水確率は、夕方にかけては長岡市と上越市で50%以上、夜は各地で50～80%と高くなっています。いま雨の降っていない地域も、午後は傘が必要になるでしょう。



◆15日(水)の予想最高気温

最高気温は18～26℃の予想です。

昨日と同じか3℃前後高いでしょう。

5月並みの暖かさのところが多く、昼間は上着なしでも過ごせそうです。