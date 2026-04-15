夕方以降は上越･中越を中心に雨が降る見通し、夜は本降りとなるところも【これからの天気(4月15日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報が出ています。火の取り扱いにお気を付けください。
また、上・中・下越に融雪注意報、上・中越には合わせてナダレ注意報が発表されています。雪が多く残っている地域では、雪解けによる土砂災害やナダレにご注意ください。
◆15日(水)これからの天気
雲に覆われて、夕方以降は上・中越を中心に雨が降る見通しです。夜は本降りとなるところもありそうです。
降水確率は、夕方にかけては長岡市と上越市で50%以上、夜は各地で50～80%と高くなっています。いま雨の降っていない地域も、午後は傘が必要になるでしょう。
◆15日(水)の予想最高気温
最高気温は18～26℃の予想です。
昨日と同じか3℃前後高いでしょう。
5月並みの暖かさのところが多く、昼間は上着なしでも過ごせそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報が出ています。火の取り扱いにお気を付けください。
また、上・中・下越に融雪注意報、上・中越には合わせてナダレ注意報が発表されています。雪が多く残っている地域では、雪解けによる土砂災害やナダレにご注意ください。
◆15日(水)これからの天気
雲に覆われて、夕方以降は上・中越を中心に雨が降る見通しです。夜は本降りとなるところもありそうです。
降水確率は、夕方にかけては長岡市と上越市で50%以上、夜は各地で50～80%と高くなっています。いま雨の降っていない地域も、午後は傘が必要になるでしょう。
◆15日(水)の予想最高気温
最高気温は18～26℃の予想です。
昨日と同じか3℃前後高いでしょう。
5月並みの暖かさのところが多く、昼間は上着なしでも過ごせそうです。