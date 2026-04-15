新日本プロレス５月３日福岡国際センター大会に出場予定だった米国・ＡＥＷのゲイブ・キッド（２８）が右肩負傷のため欠場することが１５日に発表された。ゲイブは同大会でＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太に挑戦することが決定していた。しかし１２日（日本時間１３日）に行われたＡＥＷのＰＰＶ「ＡＥＷＤＹＮＡＳＴＹ」（カナダ・バンクーバー）の試合中に右肩を負傷し途中退場。大会後にトニー・カーン社長か