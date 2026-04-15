14日早朝、大分県日田市の牧場で21歳の外国人技能実習生が意識不明の重体で倒れている姿で見つかりその後、死亡が確認された。 死亡した外国人技能実習生はカンボジア国籍で、他の従業員と一緒に作業にあたっていた。だが、作業中に何らかの原因で牛と柵の間に挟まってしまい心肺停止に陥ったものと見られている。 ネットでは本事件をきっかけに「牛」という動物および、牛をきっかけにした事故について、その危険性が改めて見