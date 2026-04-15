adidas Originals（アディダス オリジナルス）とatmos（アトモス）、そしてKing Gnu（キングヌー） /MILLENNIUM PARADE（ミレニアムパレード）の常田大希が主宰するPOINTLESS JOURNEY（ポイントレス ジャーニー）によるトリプルコラボレーションモデル「SUPERSTAR II atmos DAIKI TSUNETA POINTLESS JOURNEY」が発売される。本モデルは、2026年4月14日（火）よりatmosオンラインショップで抽選受付を開始し、4月25日（土）よりA.T.