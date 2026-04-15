お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が14日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。過去にあったコンビ解散危機について言及した。同番組は4月に番組開始30年を迎え、今回のゲストはココリコ田中直樹（54）と遠藤章造（54）。爆笑問題とココリコは98年4月から5カ月間、TBS系で放送されていた「はばたけ!ペンギン」で共演している。太田は「俺らの一番大きなケ