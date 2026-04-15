AppleのApp Storeで配信されていた仮想通貨ウォレットアプリ「Ledger Live」の偽物により、少なくとも50人の利用者が2026年4月上旬の数日間で計950万ドル(約15億円)相当の仮想通貨を盗まれたと報じられています。Appleは複数の報告を受けて当該アプリをApp Storeから削除しましたが、被害はビットコイン、イーサリアム、トロン、ソラナ、XRPなど複数のチェーンにまたがって確認されています。Fake Ledger Live app on Apple’s App