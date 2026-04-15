App Storeで配信された偽の仮想通貨ウォレットアプリが約15億円相当の仮想通貨を盗み出す、Appleは当該アプリを削除

App Storeで配信された偽の仮想通貨ウォレットアプリが約15億円相当の仮想通貨を盗み出す、Appleは当該アプリを削除