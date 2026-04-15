5月30日に福井・坂井市の芝政ワールドで開催される音楽フェス「グリーンフラッシュフェス」がきょう15日、公式Xで倖田來未の出演辞退に伴い、 西川貴教の出演が決定したと発表した。【写真】「可愛い妊婦さん」第2子妊娠発表、倖田來未の最新ショットXでは2人のコメントを画像で投稿。倖田は「この度は、私事による急な出演辞退により、イベントを楽しみに待っていてくださった皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑をお