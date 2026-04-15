西川貴教、第2子妊娠中・倖田來未の出演辞退で代演 音楽フェス出演決定「バトンはしっかり受け取りました」【コメントあり】
5月30日に福井・坂井市の芝政ワールドで開催される音楽フェス「グリーンフラッシュフェス」がきょう15日、公式Xで倖田來未の出演辞退に伴い、 西川貴教の出演が決定したと発表した。
【写真】「可愛い妊婦さん」第2子妊娠発表、倖田來未の最新ショット
Xでは2人のコメントを画像で投稿。倖田は「この度は、私事による急な出演辞退により、イベントを楽しみに待っていてくださった皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしてしまったこと、改めて心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「そんな中、急遽出演を快諾してくださった西川貴教さん。感謝の気持ちでいっぱいです。西川さん、本当にありがとうございます！」と謝意を表し「西川さんのパワフルなステージが、会場を最高に、熱く盛り上げてくださることは間違いありません！」とコメントした。
倖田は30日、公式サイトで第2子の妊娠を発表していた。
西川は「僕の母方のルーツが福井であったり、主催の皆さんとも親交があったことからお声がけいただき、二つ返事でお引き受けしました」と説明。「倖田さんの出演を楽しみにされていた皆さん、運営の皆さん、地元の皆さんにもご納得いただけるステージにすべく全力で挑みたいと思いますので、何卒よろしくお願いします」と呼び掛けた。
さらに「そして、倖田さんご懐妊おめでとうございます。バトンはしっかり受け取りましたので、安心してお任せ下さい」と倖田へのメッセージを贈った。
■倖田來未コメント
GREEN FLASH Fes 2026 を楽しみにしてくださっている皆様へ
こんにちは、倖田來未です。
この度は、私事による急な出演辞退により、イベントを楽しみに待っていてくださった皆様ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしてしまったこと、改めて心よりお詫び申し上げます。
そんな中、急遽出演を快諾してくださった西川貴教さん。
感謝の気持ちでいっぱいです。
西川さん、本当にありがとうございます！
西川さんのパワフルなステージが、
会場を最高に、熱く盛り上げてくださることは間違いありません！
ご来場予定の皆様、
私の分まで、GREENFLASH Fes 2026をぜひ楽しんできてください！
倖田來未
■西川貴教コメント
この度、急遽GREEN FLASH Fes'26に
出演させていただくことになりました、西川貴教です。
僕の母方のルーツが福井であったり、主催の皆さんとも親交があったことからお声がけいただき、二つ返事でお引き受けしました。
倖田さんの出演を楽しみにされていた皆さん、運営の皆さん、地元の皆さんにもご納得いただけるステージにすべく全力で挑みたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。
そして、倖田さんご懐妊おめでとうございます。
バトンはしっかり受け取りましたので、安心してお任せ下さい。
5月30日、福井県坂井市芝政ワールドで待ってます。
西川真教
【写真】「可愛い妊婦さん」第2子妊娠発表、倖田來未の最新ショット
Xでは2人のコメントを画像で投稿。倖田は「この度は、私事による急な出演辞退により、イベントを楽しみに待っていてくださった皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしてしまったこと、改めて心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「そんな中、急遽出演を快諾してくださった西川貴教さん。感謝の気持ちでいっぱいです。西川さん、本当にありがとうございます！」と謝意を表し「西川さんのパワフルなステージが、会場を最高に、熱く盛り上げてくださることは間違いありません！」とコメントした。
西川は「僕の母方のルーツが福井であったり、主催の皆さんとも親交があったことからお声がけいただき、二つ返事でお引き受けしました」と説明。「倖田さんの出演を楽しみにされていた皆さん、運営の皆さん、地元の皆さんにもご納得いただけるステージにすべく全力で挑みたいと思いますので、何卒よろしくお願いします」と呼び掛けた。
さらに「そして、倖田さんご懐妊おめでとうございます。バトンはしっかり受け取りましたので、安心してお任せ下さい」と倖田へのメッセージを贈った。
■倖田來未コメント
GREEN FLASH Fes 2026 を楽しみにしてくださっている皆様へ
こんにちは、倖田來未です。
この度は、私事による急な出演辞退により、イベントを楽しみに待っていてくださった皆様ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしてしまったこと、改めて心よりお詫び申し上げます。
そんな中、急遽出演を快諾してくださった西川貴教さん。
感謝の気持ちでいっぱいです。
西川さん、本当にありがとうございます！
西川さんのパワフルなステージが、
会場を最高に、熱く盛り上げてくださることは間違いありません！
ご来場予定の皆様、
私の分まで、GREENFLASH Fes 2026をぜひ楽しんできてください！
倖田來未
■西川貴教コメント
この度、急遽GREEN FLASH Fes'26に
出演させていただくことになりました、西川貴教です。
僕の母方のルーツが福井であったり、主催の皆さんとも親交があったことからお声がけいただき、二つ返事でお引き受けしました。
倖田さんの出演を楽しみにされていた皆さん、運営の皆さん、地元の皆さんにもご納得いただけるステージにすべく全力で挑みたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。
そして、倖田さんご懐妊おめでとうございます。
バトンはしっかり受け取りましたので、安心してお任せ下さい。
5月30日、福井県坂井市芝政ワールドで待ってます。
西川真教