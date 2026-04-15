今日15日は低気圧や前線の影響で、東北や関東〜九州では気圧の変化が激しくなる所があるでしょう。特に九州は影響度が大きくなる見込みです。頭痛やめまいなど体調に変化が出やすい方はお気をつけください。今日15日は低気圧や前線が接近気圧低下の傾向今日15日は前線や低気圧が本州の南岸を東よりに進む見込みです。この影響で各地とも気圧の変化が大きくなるでしょう。東北〜四国にかけてはこれから低気圧が接近するため、気圧