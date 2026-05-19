◆パ・リーグ日本ハム６―２楽天（１９日・エスコンフィールド）楽天は日本ハムに逆転負けし、２連敗となった。先発の荘司は苦しい投球だった。１点リードの２回無死一塁から郡司に逆転２ランを被弾。その後も立て直せない。１死満塁から水野に押し出し四球を与えると、２死後にも清宮幸に押し出し四球。さらに３回は１死一塁から万波に２ランを被弾した。今季最短の３回で５安打５四球、６失点と崩れた。四球が絡んでの失点