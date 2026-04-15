戸建ての売却を検討していると、不動産会社ごとに査定額が大きく異なることに驚く方は少なくありません。なかには500万円以上の差が出るケースもあり、「どの査定額が正しいのか」と迷ってしまうこともあるでしょう。査定額はあくまで予想価格ですが、その根拠や考え方は会社ごとに違います。 本記事では、公的データや実務でよく見られる傾向をもとに、査定額に差が出る理由や注意点、納得して売却するための