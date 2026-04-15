住み替えのため戸建てを売却予定です。査定額に“500万円以上”差が出ることもあると聞きましたが、不動産会社によってそんなに違うものなのでしょうか？

不動産会社によって査定額に差が出るのはなぜ？

不動産会社によって査定額に差が出るのは珍しいことではありません。その理由の一つは、査定の基準や考え方が会社ごとに異なるためです。不動産の査定は、過去の成約事例や周辺の相場、物件の状態などをもとに行われますが、どの要素をどの程度重視するかは会社によって異なります。

例えば、早期売却を重視する会社や担当者は、売れやすさを優先してやや低めの査定を出す傾向があります。一方で、売却依頼を獲得するために、相場より高めの査定額を提示するケースも一部見られます。このような方針の違いにより、同じ物件でも数百万円単位の差が出る場合があります。

実際に、国土交通省の「不動産取引価格情報」などを見ると、同じエリア・似た条件の物件でも成約価格には幅があることが確認できます。このことからも、不動産の取引価格や査定額は一つに決まるものではなく、一定の幅が生じるのが一般的だといえます。



「高い査定＝高く売れる」とは限らない理由

査定額が高いと魅力的に感じますが、それがそのまま売却できる価格になるとは限りません。不動産会社の査定額は目安であり、実際の成約価格は、売主と買い手の合意によって決まるためです。

例えば、周辺の成約価格が3000万円前後のエリアで、3500万円といった強気の価格で売り出した場合、他の物件と比べて割高に見られ、問い合わせが少なくなる傾向があります。その結果、一定期間売れずに価格を見直すことになり、最終的には相場に近い価格まで下げて成約することが少なくありません。

実際の市場データでも、売出価格と成約価格に差が生じることは一般的であり、売却期間が長引くほど価格が調整される傾向があるとされています。売却期間が長くなると、「なかなか売れていない物件」という印象を持たれやすくなり、購入希望者からの値下げ交渉を受けやすくなる点にも注意が必要です。

そのため、査定額を見る際には「高いかどうか」だけでなく、「市場の中で適正な水準かどうか」を慎重に見極めることが重要です。



査定額の違いに迷わないための見極め方

複数の査定額を比較する際は、金額の大小だけで判断するのではなく、その根拠を確認することが重要です。具体的には、「どの成約事例を参考にしているか」「どの程度の期間で売却できると想定しているか」といった点をチェックすると、査定の現実性が見えてきます。

実務上も、市場相場に近い価格を設定した物件は、比較的早く成約に至る傾向があるとされています。一方で、相場と大きくかけ離れた価格で売り出した場合は、内覧数が伸びず、価格調整を繰り返すケースが多く見られます。このような傾向は、不動産会社の現場や各種市況レポートでも広く指摘されています。

また、査定は1社だけでなく、2～3社以上に依頼することが重要です。複数の査定結果を比較することで、おおよその相場感を把握しやすくなります。そのなかで、価格の理由を具体的に説明できる会社や、売却戦略を明確に示してくれる会社を選ぶことが、納得のいく売却につながります。



納得できる売却をするために押さえておきたいポイントまとめ

不動産の査定額に大きな差が出るのは、各社の査定基準や販売戦略の違いによるものであり、特別なことではありません。実際の取引でも、売出価格と成約価格に差が生じることは一般的であり、査定額はあくまで目安の一つに過ぎません。

大切なのは、査定額の高さだけに注目するのではなく、その根拠や売却までのプロセスを含めて総合的に判断することです。信頼できる担当者であれば、価格の理由だけでなく、市場動向や売却時のリスクについても丁寧に説明してくれるはずです。

住み替えの場合、売却価格は次の住まいの資金計画に直結します。だからこそ、複数の査定を比較しながら現実的な価格を見極め、納得できる形で売却を進めることが重要です。正しい情報をもとに判断すれば、大きな失敗を避け、安心して住み替えを進められるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー