あなたは読めますか？突然ですが、「権化」という漢字読めますか？ドラマや小説などで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ごんげ」でした！この漢字は、仏が人々を救うために仮の姿で現れることを意味します。現在では、ある抽象的な性質が具体的な形を成したかのような人物を指し、その特質の固まりのような存在という意味で広く使われています。例文としては、彼はまさに悪の